Pfizer Aktie: Beratungsgremium stimmt über Einsatz des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech bei Heranwachsenden ab!

Ein Beratungsgremium der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wird heute über den Einsatz des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren abstimmen.

Das Treffen findet zwei Tage, nachdem die FDA die Notfallverwendung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren genehmigt hat, statt.

