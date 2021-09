Pfizer-Aktie: Beginnt diese späte Studie!

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) sagt, dass es mit der Prüfung eines oralen Medikaments begonnen hat, das von Personen eingenommen werden kann, die dem Virus ausgesetzt sind, das COVID-19 verursacht.

Der in New York ansässige Arzneimittelhersteller teilte am Montag mit, dass er eine neue große Studie begonnen hat, in der ein neuartiger Protease-Inhibitor “PF-07321332” auf seine Wirksamkeit bei der Verhinderung einer COVID-19-Infektion untersucht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung