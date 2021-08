Pfizer-Aktie: Bedenken wegen Verunreinigungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Bedenken wegen Verunreinigungen haben Pfizer Inc. (NYSE:PFE) dazu veranlasst, vier weitere Chantix-Chargen in den USA vom Markt zu nehmen, womit sich die Gesamtzahl der zurückgerufenen Chargen auf 16 erhöht. Die jüngste Aktion betrifft ein Quartett von 0,5/1-mg-Tabletten, und wie frühere Chantix-Rückrufe geht auch dieser auf Verunreinigungen zurück, die in den Medikamenten entdeckt wurden und die über dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!