Pfizer Aktie: Aufgepasst!

Die englische Arzneimittelkostenaufsicht zeigt Bavencio (Avelumab) von Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und Merck KGaA (OTC:MKGAF) als Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Urothelkarzinom nach platinbasierter Chemotherapie die kalte Schulter. Der PD-L1-Inhibitor wird daher nicht in den Genuss einer routinemäßigen NHS-Erstattung oder einer Deckung durch den komplizierteren und restriktiveren Cancer Drugs Fund kommen können, so das National Institute for Health and Care Excellence (NICE).