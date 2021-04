Pfizer Aktie: Alarm gegen gefälschte COVID-19-Impfstoffe!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat Kenntnis von gefälschten Versionen seines Impfstoffs COVID-19 in Polen und Mexiko erhalten, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch.

Der in New York ansässige Pharmariese testete Fläschchen, die von den Behörden in beiden Ländern sichergestellt wurden und bestätigte, dass sie gefälschte Impfstoffe enthielten, so das Journal.

Im Falle Mexikos sollen die Fläschchen auch eine gefälschte Beschriftung gehabt haben, ...



