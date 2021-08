Pfizer-Aktie: Aktive Zukunftsvorsorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Tage haben in New York gestern Gewinnmitnahmen den Kursverlauf der Pfizer-Aktie abgeflacht. Sie schloss bei 45,19 USD mit einem Verlust von 0,29 USD. Nachbörslich zog sie dann wieder bis 45,27 USD an. Im März war das Papier noch für unter 34 USD zu haben gewesen. Die wieder steigenden Corona-Zahlen und das gute Geschäft mit den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



