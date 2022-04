Pfizer: Accupril (Quinapril HCl) Tabletten zurückgerufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Pfizer Inc. hat fünf Chargen von Accupril (Quinapril HCl)-Tabletten zurückgerufen, weil das Nitrosamin Nnitroso-Quinapril, ein wahrscheinliches Karzinogen für den Menschen, über der zulässigen Tagesdosis (Acceptable Daily Intake, ADI) liegt, teilte die US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration mit. Der Rückruf umfasst Accupril (Quinapril HCl-Tabletten) in den Dosierungen 10 mg, 20 mg und 40 mg… Hier weiterlesen