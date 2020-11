Pfizer: 6,4M COVID-19 Impfstoffdosen innerhalb von 24 Stunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Über sechs Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer Inc.(NYSE:PFE) könnten innerhalb von 24 Stunden nach der Freigabe durch die United States Food And Drug Administration verteilt werden, berichtete die Washington Post am Dienstag.

Die 6,4 Millionen Impfdosen des Impfstoffs würden an die Gemeinden verschickt, und die ersten Impfungen würden voraussichtlich an Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front verabreicht, so die Post. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung