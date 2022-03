Pfitzer-Aktie: Spannung um die Etrasimod-Zulassung

Pfizer Inc. hat Topline-Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Etrasimod bei mäßig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa (UC) bekannt gegeben. In der Studie erzielten Etrasimod-Patienten im Vergleich zu Placebo statistisch signifikante Verbesserungen des primären Endpunkts der klinischen Remission in Woche 12. Statistisch signifikante Verbesserungen wurden bei allen wichtigen sekundären Endpunkten der Studie erzielt. Das Sicherheitsprofil entsprach dem der vorangegangenen Phase-2-Studien. Etrasimod ist ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



