Pfingstferien: Staugefahr vor allem im Süden / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 9. bis 11. Juni (FOTO)

München (ots) -Auch an diesem Wochenende ist auf etlichen Strecken wieder mitStaus und Behinderungen zu rechnen. Vor allem im Süden drohenBehinderungen, da in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferienin die zweite Woche gehen. Etliche Urlauber starten jetzt in denUrlaub oder kehren - wie in und um Berlin - bereits zurück. Im Restder Republik ist mit normalem Wochenendverkehr zu rechnen.Die Staustrecken:- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee- Großraum Berlin- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck- A 3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck- A 6 Heilbronn - Nürnberg- A 7 Flensburg - Hamburg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 10 Berliner Ring- A 11 Dreieck Uckermark - Berliner Ring- A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse- A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin- A 81 Singen - Stuttgart- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenDie größte Staugefahr sieht der ADAC am Freitagnachmittag, amSamstagvormittag und -nachmittag (hauptsächlich im Süden) sowie amspäten Sonntagnachmittag rund um die Ballungszentren. Bei schönemWetter müssen sich Autofahrer am Samstag und Sonntag auf den Straßenin die Naherholungsgebiete und zu den Küsten ebenfalls auf Stauseinstellen.