Pferdegesundheit auf der EQUITANA 2019: Equusir BEST-Box macht sichtbar, was man sonst nicht sieht

Finanztrends Video zu



mehr >

Essen (ots) -Am Rande der EQUITANA 2019, der weltgrößten Messe desPferdesports, stellt das österreichische Unternehmen Equusir seineBEST-Box, ein innovatives Konzept zur Verbesserung der Gesundheit unddes Leistungsniveaus von Sport- und Freizeitpferden, vor. Dabei stehtdas Akronym "BEST" für Bio Energetic Scan and Therapy. Das Besondere:Ein Scan des Pferdes macht sichtbar, wo es Beschwerden, Defizite oderBlockaden hat. Anschließend erfolgt eine gezielte Behandlung mitInfrarot-B-Wärme und Farblichtanwendungen. Das Konzept der BEST-Boxverbindet modernste komplementärmedizinische Untersuchungen mitwissenschaftlichen Studien und High-End-Technologie. Es basiert aufaktuellen technischen Erkenntnissen, die auch von der Schulmedizin imBreiten- und Spitzensport anerkannt sind. Auf der EQUITANAdemonstriert das Unternehmen Equusir die Best-BOX in Halle 6 am StandG 26.In die Entwicklung der BEST-Box sind Erkenntnisse aus Medizin,Wissenschaft und Technik eingeflossen. Beim initialen Scan desPferdes können kleinste Auffälligkeiten bereits erkannt werden, bevorsie sich zu einem größeren Problem in Form von körperlichenBlockaden, einer Krankheit oder einer Chronizität entwickeln. Der360-Grad Blick auf das Pferd ermöglicht somit die frühe Erkennung vonkörperlichen Problemen oder Krankheiten.Gesundheitliche Probleme sichtbar machenDie Technik der BEST-Box ist in einem Transporter oder in einemPferdehänger eingebaut, ein Transportmittel, das die meisten Pferdekennen. Zudem gibt es eine Variante der Box, die stationär imheimischen Stall installiert werden kann. In der BEST-Box wird durcheinen ersten Scan eine berührungslose, aber intensive Resonanzmessungder körpereigenen elektromagnetischen Frequenzen durchgeführt. DieErgebnisse werden mittels Laser- und Infrarottechnologierechnerbasiert erfasst und ein dedizierter Normwertabgleich zeigtSchwachstellen und Defizite auf.Beispiele sind Blockaden in der Wirbelsäule, Muskelverspannungen,Gelenkschwierigkeiten, Haut- und Hufdefizite, Veränderungen imHormon- oder Immunsystem, Stoffwechselschwierigkeiten, akute undchronische Leiden, Verdauungsprobleme und vieles mehr. DieErkenntnisse der Analyse werden von behandelnden Hufschmieden,Tierärzten, Physiotherapeuten oder Osteopathen bestätigt.Veterinärmediziner sowie Pferdefachtherapeuten nutzen dieMessergebnisse aus der BEST-Box zur schnelleren Eingrenzung derUrsachen von Leistungsminderungen, Verspannungen und anderengesundheitlichen Beschwerden.Komplementärmedizin auf hohem NiveauIn der BEST-Box wird in ca. 25 Minuten im Detail gemessen, inwelchem Energiezustand sich die einzelnen Körperregionen des Pferdesbefinden. Die meisten Reiter haben die Problemregionen bereitsbemerkt, können sie aber nicht genau benennen. Therapeutischangewendet unterstützt die Equusir BEST-Box mit elektromagnetischenNeurostimulanzfeldern, Infrarot-B-Strahlung und Farblicht dieFähigkeit des Körpers, seine Energieflüsse zu steuern. Jede Zelle desKörpers nutzt verschiedene chemische und physikalische Prozesse, umden Körper gesund zu halten oder Verletzungen zu heilen. Dietierärztliche Betreuung eines Pferdes kann durch spezielleFarblichtabfolgen mit unterschiedlichen Frequenzmustern undZeitabständen ideal unterstützt werden. Im Rahmen von systematischenBehandlungen können entzündungsbildende Stoffe abgebaut werden undein positiver Einfluss auf die Fähigkeit des Blutes, den Körper mitSauerstoff zu versorgen, eintreten.Eine Untersuchung an 10 Rennpferden hat gezeigt, dass mitunterstützender Behandlung in der Equusir BEST-Box bei 9 von 10Pferden trotz eines intensiven Trainingsplans eine Stabilisierungbzw. Erniedrigung der Creatinkinasewerte im Blut erzielt werdenkonnte. Die Lactatdehydrogenase-Werte (LDH) zeigten bei allen 10Pferden eine sukzessive Erniedrigung. Die LDH-Werte waren im gesamtenStudienverlauf nicht erhöht.Begeisterte Anwender und TierärzteDie Equusir BEST-Box wird im In- und Ausland bereits erfolgreichfür verschiedene Einsatzzwecke verwendet. Olympiateilnehmerin HeikeKemmer unterstützt beispielsweise ihre Pferde im Dressursport und istüberzeugt von den präzisen Auswertungen. Ihr Fazit: "Die Box liefertsuperinteressante Analysen mit treffenden Angaben."Veterinärmediziner, wie zum Beispiel der österreichische TierarztMag. med. vet. Georg Racic, profitieren von der neuen Methode und denLangzeitergebnisse. Racic untersuchte in einer wissenschaftlichenStudie die Langzeitwirkung der Farblichttherapie auf Pferde mittelsder Equusir BEST-Box. Sein Zwischenresümee: "Aus tierärztlicher Sichtist die BEST-Box absolut zu empfehlen!"Die Entwicklung mit Blick auf das GanzeGerold Reinwald ist Geschäftsführer der Equusir GmbH. Esbeschäftigt sich seit 25 Jahren intensiv mit Heilungsprozessen undderen optimaler Unterstützung. Sein Ziel: "Ein Sportler - egal obMensch oder Tier - soll seine Kraft nicht verbrauchen, sonderngebrauchen." Ein Entwicklungsergebnis ist die BEST-Box, mit der dasUnternehmen auf dem Weg ist, innovative Untersuchungsmethoden auf einnoch höheres Niveau zu heben. Die Verbindung von modernerHighend-Technologie mit aktuellen Erkenntnissen der Quantenphysik unddem energetischen Körperkonzept sind das Markenzeichen von Equusir.Eine Technologie, die im Freizeit- und im Leistungssport dazubeitragen wird, verborgene Leistungsminderer und Gesundheitsrisikenaufzuspüren und hilft, Pferden ein gesundes Leben zu ermöglichen.Einen Auszug mit Referenzen gibt es unter anderem unter:www.equusir.com/referenzen.Erfahrungsberichte finden Sie online unter:Dr. Sophia Parzerhttps://equusir.com/portfolios/dr-med-vet-sophia-parzer/Dr. Georg Racichttps://equusir.com/portfolios/mag-med-vet-georg-racic/.Über EquusirInternational ist die österreichische Equusir GmbH mit Sitz inSpielberg im Breiten- sowie im Spitzensport vertreten. DasUnternehmen aus der Steiermark bietet neue Technologien inklusiveinnovativer Behandlungsansätze für Tierärzte, Reitställe und Züchteran. Zahlreiche Befürworter sind von der positiven Wirkung derBEST-Box überzeugt. Die körpereigenen Systeme werden unter Einsatzvon elektromagnetischen Neurostimulanzfeldern, Infrarot-B-Strahlungund Farblicht behandelt. Die Produkte fördern langfristig dieGesundheit und steigern nachhaltig die sportliche Leistungsfähigkeitdes Pferdes.Pressekontakt:Herr Ekkehard SchitterFon: +43.664 3086 404ekkehard.schitter@equusir.comFrau Manuela WiezorekFon: +49.89-6656179 72wiezorek@equusir.comOriginal-Content von: EQUUSIR GMBH, übermittelt durch news aktuell