Pfeiffer Vacuum und Mehrheitsaktionär Busch kooperieren

ASSLAR (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum und sein Mehrheitsaktionär, die Busch Gruppe, wollen zusammenarbeiten.



Dadurch sollen mittelfristig jährliche Synergien im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich möglich werden, teilte der Vakuumpumpenhersteller am Montag in Asslar mit. Synergien sähen die Unternehmen insbesondere in den Unternehmensfunktionen Forschung & Entwicklung, Service, IT, Vertrieb und Einkauf. Die Pfeiffer-Aktie dreht nach der Ankündigung ins Plus.

Die strategische Zusammenarbeit umfasse die Entwicklung eines gemeinsamen globalen Produktportfolios, die Nutzung von Patenten des jeweils anderen, die Prüfung der Möglichkeiten von Verbundverkäufen ("Cross-Selling"), die gemeinsame Nutzung bestehender Service- und Vertriebsstrukturen sowie ein gruppenweites Zusammenlegen von Einkaufs- und IT-Kosten. Daneben sehe die Vereinbarung eine Zusammenarbeit in den Bereichen Compliance und Risikomanagement vor. Beide Unternehmen blieben dabei rechtlich selbstständig, wie Pfeiffer erläuterte.

Busch hält über eine Tochtergesellschaft mehr als 50 Prozent an Pfeiffer Vacuum. Die Gruppe hatte sich im vergangenen November die Mehrheit gesichert. Seitdem haben die Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet./nas/fba