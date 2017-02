Pfeiffer Vacuum lehnt Übernahmeangebot von Busch als zu niedrig ab

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

ASSLAR (dpa-AFX) - Der umworbene Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat die Übernahmeofferte des Rivalen Busch als zu niedrig abgelehnt.



Das Angebot enthalte keine marktübliche Kontrollprämie und spiegele auch nicht die von Busch unterstellten Wachstumsmöglichkeiten der Industrie wider, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. "Derzeit betrachtet der Vorstand das Angebot deshalb als unangemessen", hieß es von Pfeiffer.

Busch hatte 96,20 Euro je Aktie geboten, laut Busch-Angaben zum Zeitpunkt der Ankündigung des Angebots am 24. Januar eine Prämie von 12 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 3 Monate zuvor. Am Markt wird offenbar ohnehin schon auf ein höheres Angebot spekuliert, der Kurs lag zum Xetra-Schluss am Dienstag bei 104,70 Euro. Die Annahmefrist für das Angebot läuft seit diesen Montag bis zum 13. März./men/fbr