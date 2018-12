Pfeiffer Vacuum am besten unterwegs (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Wie geht es heute dem Deutsche Nebenwerte-Sektor? Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 9:06 Uhr die Pfeiffer Vacuum-Aktie am besten: 1,76% Plus. Dahinter MorphoSys mit +0,64% , Bilfinger mit +0,61% , Drägerwerk mit +0,54% , Stratec Biomedical mit +0,38% , Deutsche Wohnen mit +0,24% , Salzgitter mit +0,19% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börse Social Network.