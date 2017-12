Pfeiffer Vacuum Technology: Zweistelliges Wachstum in allen Regionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Liebe Leser,

mit seinem Übernahmeangebot von 110 € pro Aktie hatte Großaktionär Busch keinen Erfolg, kann jetzt aber ohne neues Angebot seinen Anteil an PV über die Börse weiter aufstocken. Aktuell hält Busch 35% und strebt offensichtlich den Vorsitz im Aufsichtsrat an. Wie auch immer. Die Zahlen zum 1. Quartal haben gezeigt, dass PV strategisch, technologisch und finanziell in der Lage ist, um auch ohne Busch vom langfristig hohen Wachstumspotenzial der Vakuum-Technik profitieren zu können.

Im vergangenen Jahr verdiente PV operativ 68 Mio €

Umsatz und Auftragseingang stiegen jeweils um ein Viertel, der Gewinn sogar um fast zwei Drittel. Die operative Marge verbesserte sich von 11,8 auf 15,6%. Bei Aufträgen im Wert von 146,5 Mio € errechnet sich eine solide Book-to-Bill-Ratio von 1,07. Alle Regionen und abgesehen vom eher unbedeutenden Systemgeschäft auch alle Sparten, sind zweistellig gewachsen.

Das Management sprach auf der Hauptversammlung Ende Mai von einer Fortsetzung der guten Auftragsentwicklung im 2. Quartal und hat die Jahresprognose konkretisiert. Erwartet werden ein Umsatz von 520 bis 540 Mio € sowie eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses, also ebenfalls um mehr als 10%. Im vergangenen Jahr verdiente PV operativ 68 Mio €. 2018 soll es weiter nach oben gehen, auch mit Hilfe von Zukäufen, um Produktangebot und regionale Aufstellung zu erweitern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.