Pfeiffer Vacuum Technology: Busch-Gruppe unterbreitet Übernahmeangebot!

Die Busch SE hat den Aktionären der Pfeiffer Vacuum Technology AG am 13. Februar 2017 ein Übernahmeangebot unterbreitet. Mit Wirkung zum 21. Februar 2017 hatte der Großaktionär über seine hundertprozentige Tochter, die Beteiligungsgesellschaft Pangea GmbH, insgesamt 2.958.200 Aktien bzw. 29,98 Prozent des Kapitals im Besitz. Eine Stimmrechtsmitteilung war erforderlich geworden, weil dem badischen Familienunternehmen über Finanzinstrumente ein zusätzlicher Anteil von 0,02 Prozent zuzurechnen war. Insgesamt beträgt der Stimmrechtsanteil des Vakuumpumpenherstellers am börsennotierten Konkurrenten 30,003 Prozent. Mit dem bereits im Vorfeld angekündigten Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle ist die Busch-Gruppe gesetzlich verpflichtet, ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Eine Mindestannahmeschwelle stellt sich die Gruppe nicht, jede Beteiligungshöhe sei zufriedenstellend, heißt es. Die Aßlarer bewerten die Angebotshöhe von 96,20 Euro je Anteilsschein hingegen als nicht angemessen und befürchten, Busch strebe eine aktive Kontrolle an, ohne marktübliche und angemessene Übernahmeprämien zahlen zu wollen.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

