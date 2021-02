Pfeiffer Vacuum Technology Aktie: Es bleibt spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Die Corona-Pandemie hat auch PV nicht verschont. Gute Geschäfte mit den Kunden aus der Halbleiter-Industrie konnten die Schwächen in den Marktsegmenten Beschichtung, Analytik, Industrie sowie Forschung und Entwicklung nicht vollständig kompensieren. Der Umsatz ging in den ersten 9 Monaten aber nur um 2,9% zurück. Regional hat der Konzern zumindest in Asien etwas besser abgeschnitten. Die Auftragsentwicklung kann sich ebenfalls sehen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



