Pfeiffer Vacuum: Bärenstarke Zahlen!

während der Gesamtmarkt zuletzt im Korrekturmodus war (der DAX tauchte heute kurz unter die 13.000-Punkte-Marke ab), erreichte die Aktie eines deutschen Technologiekonzerns zuletzt neue Rekordkurse. Die Kombination aus sehr guten Zahlen und Übernahme-Phantasie hilft dabei. Der im TecDax notierte Vacuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat vor wenigen Tagen bärenstarke Zahlen vorgelegt. Die Pfeiffer-Vacuum-Aktie, die seit Jahresbeginn insgesamt schon um 80% zugelegt hat, reagierte darauf mit einem weiteren Freudensprung. Bevor ich gleich auf die aktuellen Zahlen von Pfeiffer Vacuum eingehe, möchte ich mit Ihnen zusammen zunächst einen Blick in den Rückspiegel werfen. Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass das familiengeführte Unternehmen Busch seinen börsennotierten Konkurrenten Pfeiffer Vacuum, an dem man zuvor bereits signifikant beteiligt war, übernehmen will.

Die Busch-Gruppe, die wie Pfeiffer ihr Geld mit Vacuum-Technologie verdient, unterbreitete den Pfeiffer-Aktionären ein freiwilliges Übernahme-Angebot in Höhe von 96,20 Euro je Aktie. Dieses Angebot lag gerade einmal 3,65% über dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages. Daher war es auch nicht allzu verwunderlich, dass der Vorstand von Pfeiffer das Angebot als nicht angemessen einstufte. Daraufhin zog die Busch-Gruppe ihr Übernahmeangebot zunächst zurück, um dann jedoch kurze Zeit später überraschend ein höheres Angebot vorzulegen. Dieses Angebot lag bei 110 Euro je Pfeiffer-Aktie. Aber auch dieses Angebot reichte nicht für die Aktien-Mehrheit. Laut jüngster Mitteilung hält die Busch-Gruppe rund 36% der Pfeiffer-Anteile. Ich halte es jedoch für gut möglich, dass Busch über die Börse den Pfeiffer-Anteil aufgestockt und somit auch für die gute Kursentwicklung bei Pfeiffer gesorgt hat.

Die 9-Monats-Zahlen im Überblick

Kommen wir jetzt zu den bereits angesprochenen bärenstarken 9-Monats-Zahlen: In den Monaten Januar bis September des laufenden Jahres steigerte Pfeiffer Vacuum den Umsatz um sehr gute 27,6% auf 430,5 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) legte überproportional zum Umsatz um 44,3% auf 60,8 Mio. Euro zu. Der Nettogewinn kam um 44,0% auf 42,1 Mio. Euro voran und der Gewinn je Aktie um 44,3% auf 4,27 Euro. Sehr erfreulich ist auch, dass der Auftragseingang um 39,3% auf 476,3 Mio. Euro zulegen konnte und der Auftragsbestand somit bei starken 118,1 Mio. Euro oder 70,4% über dem Vorjahreswert liegt. Damit ist weiteres Wachstum gesichert.

Pfeiffer-Vacuum-Chef Manfred Bender kommentierte die Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten des Jahres 2017 wie folgt: „Wir freuen uns über eine außerordentlich starke Geschäftsentwicklung.“ Nach Unternehmensangaben ist für das starke Wachstum neben dem stetig anziehenden Halbleitermarkt auch die Solarindustrie verantwortlich. Vor allem chinesische, aber auch europäische Kunden bestellten Produkte für diese Einsatzbereiche, teilte das Unternehmen im Rahmen der Zahlenvorlage mit. Aufgrund der zuletzt sehr starken operativen Geschäftsentwicklung bei Pfeiffer und der nach wie vor vorhandenen Chance auf eine Mehrheitsübernahme durch die Busch-Gruppe (wäre mit einer Übernahme-Prämie für die Pfeiffer-Aktionäre verbunden), ist die Pfeiffer-Vacuum-Aktie nach der jüngsten Kursrally aus meiner Sicht aktuell eine solide Halteposition mit Aussicht auf noch mehr Gewinn.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.