Pfeiffer Vacuum: Ausblick ist da!

Bei der Pfeiffer Vacuum Technology AG (kurz: „Pfeiffer Vacuum“) gab es am Mittwoch interessante Neuigkeiten – denn etwas vor der am selben Tag stattfindenden Hauptversammlung gab das Management einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Demnach wird für das Gesamtjahr ein Umsatz von 640-660 Mio. Euro erwartet. Dies allerdings „ein gutes Marktumfeld vorausgesetzt“, was immer dies konkret bedeuten mag. Die Ebit-Marge soll ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.