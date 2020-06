Pfeiffer Vacuum Aktie: Wechsel im Vorstand voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (kurz „Pfeiffer Vacuum“) meldete sich am Mittwoch mit einer interessanten Mitteilung zu Wort. Demnach stellt das Unternehmen die „Weichen für verjüngtes Führungsteam“. Was bedeutet das konkret? Am Mittwoch hat der Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum den Unternehmensangaben zufolge beschlossen, dass sich die Struktur von Vorstand und erweiterter Geschäftsführung ab Anfang 2021 ändern soll. Der Vorstand soll ab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung