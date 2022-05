Pfeiffer Vacuum Aktie – Operativ setzt man das Rekordjahr 2021 fort. Q1 wieder mit Höchstwerten…

Pfeiffer Vacuum Aktie handelt „ein gutes Stück“ unter den Höchstkursen Ende letzten Jahres. Operativ läuft es dabei weiterhin „rund“ bei Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604), aber der Technologiewert leidet unter der Branchenrotation an der Börse und – zugegebenermassen – war die Aktie auch in Regionen gestiegen, die nach einer zumindest Konsolidierung „schrien“ . Die daraus gewordene Korrektur scheint ihren Boden gefunden zu haben, so dass jetzt wieder operative Meldungen in den Vordergrund rücken können:

Hohe Nachfrage, rekordmässige Umsätze und Auftragsbestände sollten der Pfeiffer Vacuum Aktie zumindest Halt geben



