Pfeiffer Vacuum Aktie: Nichts zu machen!

Knapp zwei Wochen nach der zweiten Gewinnwarnung von Pfeiffer Vacuum ist von einer Erholung an der Börse noch immer nichts zu spüren. Im Gegenteil, nach einem Kurssturz Ende September ging es auch Anfang Oktober noch weiter bergab. In den letzten fünf Tagen verloren die Papiere von Pfeiffer Vacuum um rund 3,2 Prozent an Wert.

Gute Nachrichten lassen auf sich warten!

