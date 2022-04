Pfeiffer Vacuum Aktie KAUFEN. Platow Brief bleibt dabei, trotz leicht schwächelnden Kursen!

Pfeiffer Vacuum Aktie – KAUFEN. Der Platow Brief sieht es hier eindeutig. Schuldenfrei, attraktive Dividende plus hoher Gewinnvortrag, hohe Wachstumsraten – ausser einer derzeit etwas schwächelnden Kursentwicklung keine Zweifel. Wobei ein schwächelnder Kurs möglicherweise gerade ein grund sein könnte, sich jetzt die von den Platow Briefen empfohlene Aktie der Pfeiffer Vacuum genauer anzusehen. Hier die Gründe aus dem aktuellen Platow Brief:



Pfeiffer geht ins Silicon Valley

Weil Pfeiffer Vacuum im vergangenen Jahr mit drei Prognoseanhebungen die Latte hochlegte, schauen wir mit Spannung auf die für den 3.5. geplanten Q1-Zahlen. Immerhin wurde 2021 mit einem Rekord-Auftragseingang von 964,3 Mio. Euro (+52,7%) bei guter Profitabilität abgeschlossen. Die Hessen dürften als ein führender Anbieter von Hightech-Vakuumlösungen für die Halbleiterbranche also weiter von einer hohen Nachfrage profitieren.

Um mit den Entwicklungen noch näher am Kunden zu sein, wurde im Dezember im Silicon Valley ein hochmodernes Innovationscenter mit 20 Arbeitsplätzen eröffnet. Vielleicht führt das enger werdende Kontaktnetz auch zu Übernahmen, die sich das Unternehmen zweifelsohne leisten kann.



„Pfeiffer Vacuum Aktie KAUFEN“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am 19.5. entnehmen wir, dass neben der vorgeschlagenen Dividendenaufstockung von 1,60 auf 4,08 Euro je SDAX-Aktie (170,80 Euro: DE0006916604) mit einer Rendite von 2,4% auch ein satter Gewinnvortrag von rd. 140 Mio. Euro ins nächste Jahr vorgesehen ist. Die Liquiditätslage des ohnehin schon schuldenfreien Konzerns (Nettoliquidität Ende 2021: 81,2 Mio. Euro) wird sich also noch weiter verbessern. So könnte das Unternehmen schneller wachsen als es das mittelfristige Umsatzziel von 1 Mrd. Euro hergibt. Auch wenn die Aktie kurzfristig schwächelt, sehen wir langfristiges Potenzial, das vom 2022er-KGV von 20 und der Kapitalrendite von 15,9% untermauert wird.

Trotz der zunehmenden Nähe zum Stopp bei 152,80 Euro bleibt Pfeiffer Vacuum daher ein Kauf.



