Pfeiffer/Strothmann: Die Europäische Kommission überschreitet ihre Kompetenzen

Deutscher Bundestag berät über Subsidaritätsrügezum Dienstleistungspaket der Europäischen KommissionDer Deutsche Bundestag wird am morgigen Donnerstag über eineSubsidiaritätsrüge zum Dienstleistungspaket der EuropäischenKommission beraten. Hierzu erklären der wirtschafts- undenergiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion JoachimPfeiffer und die zuständige Berichterstatterin Lena Strothmann:"Die Kommission verstößt mit ihrem Dienstleistungspaket ausunserer Sicht eindeutig gegen den Vertrag von Lissabon undüberschreitet damit ihre Kompetenzen. Die Richtlinienvorschläge zumNotifizierungsverfahren und über die Verhältnismäßigkeitsprüfungverletzen die Grundsätze der Subsidiarität und derVerhältnismäßigkeit. Der Richtlinienvorschlag und derVerordnungsvorschlag zur Europäischen ElektronischenDienstleistungskarte werfen mindestens Fragen auf im Hinblick aufihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.Wir begrüßen grundsätzlich das Ziel der EU-Kommission, denBinnenmarkt zu vertiefen. Allerdings sollte die Kommission ihreangekündigte Hilfestellung bei der Umsetzung vonBinnenmarktvorschriften in nationales Recht auf freiwilliger Basisvornehmen. Hierzu hat der Deutsche Bundestag die Kommission schon voreiniger Zeit aufgefordert. Darüber hinaus sollte sie bei der Reformdes Mitteilungsverfahrens im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie dieEinführung einer Stillhalteperiode beim Notifizierungsverfahrenumfassend begründen und ihre Tragweite gemeinsam mit denMitgliedstaaten entwickeln. Gesetzgebungsprozesse dürfen nichtunverhältnismäßig verlangsamt, Bürokratie muss abgebaut werden. Auchder Dienstleistungspass sollte so ausgestaltet werden, dass er zueinem Abbau bürokratischer Formalitäten bei grenzüberschreitendenTätigkeiten führt. Gerechtfertigte Anforderungen des Empfängerstaatesan den Dienstleister sollten weiter gestellt werden können.Diesen Forderungen ist die Kommission weitgehend nicht gefolgt.Sie verstößt dabei sogar gegen das Subsidiaritätsprinzip, da sie ineinem Bereich tätig wird, der nicht in ihre ausschließlicheZuständigkeit fällt und bei dem die Ziele des Binnenmarktesnachweislich besser durch nationale Maßnahmen erreicht werden können.Daher sehen wir das Dienstleistungspaket äußerst kritisch.Wir stehen mit unserer Ansicht nicht allein. Der Bundesrat willebenso eine Subsidiaritätsrüge verabschieden wie die AssembléeNationale in Frankreich. Dies ist ein wichtiges politisches Signalnach Brüssel. Die Regeln der europäischen Verträge müssen eingehaltenwerden - auch von der Kommission."Hintergrund:Im Rahmen ihrer Binnenmarktstrategie hat die EuropäischeKommission am 10. Januar 2017 ihr sog. Dienstleistungspaketvorgestellt. Inhalt des Pakets sind vier Einzelmaßnahmen von denendrei, die Elektronische Europäische Dienstleistungskarte, dasNotifizierungsverfahren und die Verhältnismäßigkeitsprüfung vonBerufsreglementierungen, als Richtlinien in nationales Rechtumgesetzt werden müssen. Ein weiterer Verordnungsvorschlag zurDienstleistungskarte soll direkt anwendbares Recht werden.Komplettiert wird das Paket durch eine Empfehlung zurBerufsreglementierung. Das vermeintliche Ziel der EuropäischenKommission ist die Förderung des Wettbewerbs innerhalb derEuropäischen Union sowie der Abbau von Hemmnissen und Bürokratie beider grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen.