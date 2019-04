Pfeiffer: Neuer Schub für die Energiewende

Berlin (ots) - Bundestag berät Gesetz zur Beschleunigung desNetzausbausAm heutigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag in 2. und 3.Lesung über das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus(NABEG). Hierzu erklärt der wirtschafts- und energiepolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer:Joachim Pfeiffer: "Die heute im Bundestag beratene Novellierungdes NABEG ist eine gute Nachricht für die Energiewende. Das Gesetzträgt dazu bei, den Ausbau der Stromnetze zu beschleunigen. Dies istdringend erforderlich, wenn der geplante Umstieg auf erneuerbareEnergien gelingen soll. Denn heute hält der Ausbau der Stromnetzenicht Schritt mit dem Ausbau der Erzeugung von Strom aus Wind undSonne. Folge dessen sind hohe, unnötige Zusatzkosten für dieVerbraucher. Netzengpässe führen oftmals dazu, dass derErneuerbaren-Strom nicht in das Netz eingespeist werden kann.Trotzdem wird dieser Strom vergütet, während zusätzlich teureReservekraftwerke angefahren werden müssen, um die sichereStromversorgung deutschlandweit zu gewährleisten. Daher ist eswichtig, die Stromnetze auszubauen und zu ertüchtigen, damit der Windund Sonne erzeugte Strom auch wirklich zum Verbraucher gelangt. Dieserhöht gleichzeitig die Akzeptanz für die Errichtung neuer Windkraft-und Solaranlagen.Neben der Beschleunigung des Netzausbaus haben sich dieKoalitionsfraktionen auf eine Reihe weiterer wichtiger Änderungen imEnergierecht verständigt. So werden die Entschädigungszahlungen fürdie vom Netzausbau betroffenen Eigentümer land- undforstwirtschaftlicher Grundstücke vereinheitlicht und deutlichangehoben. Der Höchstwert für die Ausschreibungen bei Solarenergiewird von aktuell 8,9 auf 7,5 Ct/kWh abgesenkt, um Mitnahmeeffektezulasten der Verbraucher zu reduzieren.Die CDU/CSU-Fraktion hatte zudem vorgeschlagen, in das Gesetz auchdie seit langem geforderte Entlastung vonKraft-Wärme-Kopplungsanlagen in der Größenklasse 1 bis 10 Megawattvon der EEG-Umlage aufzunehmen. Diese Entlastung ist dringenderforderlich, da diese hocheffizienten und klimaschonenden Anlagensonst unwirtschaftlich zu werden drohen. Das jüngste Urteil desEuropäischen Gerichtshofes, wonach das EEG keine Beihilfe darstellt,eröffnet dem deutschen Gesetzgeber insoweit völlig neueGestaltungsspielräume, die wir konsequent nutzen sollten. Leiderkonnte über diese von der Union vorgeschlagene Änderung keinEinvernehmen erzielt werden. Die CDU/CSU wird sich weiter dafüreinsetzen, dass die KWK-Anlagen zeitnah Rechtssicherheit erhalten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell