Pfeiffer/Knoerig: Zukunftsfähige Impulse statt Abschwung in der deutschen Wirtschaft

Berlin (ots) - Wirtschaftsausschuss tagt auf Hannover MesseAm Mittwoch besuchte der Wirtschaftsausschuss des Bundestages dieHannover Messe. Im Zentrum des Besuchs stand der Austausch über diedigitale Vernetzung in Industrie und Produktion. Dazu erklären derwirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer, und derBerichterstatter für die digitale Wirtschaft, Axel Knoerig:"Die Hannover Messe zeigt, was bei der digitalen Transformation imindustriellen Umfeld möglich ist: Innovationsprozesse verlaufen beider Digitalisierung immer schneller. Beispiele, wie autonomes Fahrenoder autonom ablaufende Produktionsprozesse werden bereitserfolgreich in der Industrie angewendet.Die Hannover Messe steht unter dem Leitbild "Integrated Industry -Industrial Intelligence". Die integrierte Industrie und dieindustrielle Intelligenz spiegeln das bereits heute möglicheZusammenspiel der bestehenden Technik in der Industrie mit neuenTechnologien (z.B. KI, Elektromobilität) wider. Und hier sind unseredeutschen Unternehmen Spitzenreiter. Sie können im globalenWettbewerb mithalten. Ferner begrüßten die Unternehmen, dass sie fürden Aufbau von 5G-Netzen auf ihren Werksgeländen künftig lokaleFrequenzen bei der Bundesnetzagentur beantragen können.Wir haben viele Hightech-Unternehmen in Deutschland. Gleichzeitigsind die Unternehmen in der mittleren Automatisierungsebene in derUmsetzung und Verbreitung der Digitalisierung enorm erfolgreich undverzeichnen große Zuwächse. Auch der Dienstleistungssektor (z.B. imBereich IT-Sicherheit) wächst stetig. Daher können wir trotz einergeringeren Nachfrage in der Industrie auch nicht von einem klarenAbschwung sprechen. Damit das so bleibt, muss vor allem derEntbürokratisierung und der finanziellen Forschungsförderung eingrößerer Stellenwert eingeräumt werden. Unternehmen müssen sichdarüber hinaus auch als Dienstleister von digitalen Anwendungenverstehen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell