Pfeiffer/Klein: Globale Sozialstandards sichern - Belastungen für Unternehmen vermeiden

Berlin (ots) - Unser Ziel sind freiwillige SelbstverpflichtungenÜber die sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR) - dieVerantwortung von Unternehmen für nachhaltige Entwicklung inLieferländern - diskutieren Politik und Wirtschaft seit Längerem.Dazu erklären aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der wirtschafts- undenergiepolitische Sprecher, Joachim Pfeiffer, und derentwicklungspolitische Sprecher, Volkmar Klein:"Dass deutsche Unternehmen in ihren Wirtschaftsbeziehungen mitEntwicklungs- und Schwellenländern ökologische und soziale Standardseinhalten, ist wichtig. Denn Deutschland ist daran gelegen, übernachhaltige Produktionsbedingungen zu Wohlstand in Entwicklungs- undSchwellenländern beizutragen. Dies fördert auch stabile Verhältnissevor Ort. Viele deutsche Kunden möchten Produkte kaufen, die unterBeachtung ökologischer und sozialer Standards hergestellt wurden.Unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen kann daher auchWettbewerbsvorteile bieten. Deutsche Unternehmen zeigen bereits heute- auch im internationalen Vergleich - einen hohen Grad anunternehmerischer Verantwortung.Wir fordern die Unternehmen auf, im Bereich CSR weiter freiwilligaktiv zu sein. Zugleich fordern wir die Bundesregierung auf, alleUnternehmen darin zu unterstützen, ihre gesellschaftlicheVerantwortung wahrzunehmen.Wir begrüßen, dass die Bundesregierung soziale und ökologischeKriterien in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr2020 thematisieren will. Aber auch global muss dieses Themaweiterverfolgt werden. Wichtig ist, dass nicht nur die Mitarbeiter imVerantwortungsbereich deutscher Unternehmen, sondern möglichst alleArbeitnehmer in Entwicklungs- und Schwellenländern von eingehaltenenStandards profitieren. Hier sind vor allem die Entwicklungs- undSchwellenländer selbst in der Pflicht, vor Ort für bessere Arbeits-und Umweltbedingungen zu sorgen - nicht zuletzt, weil sich alle 187Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorganisation zurEinhaltung von deren Kernarbeitsnormen bekannt haben. Zudem habensich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im September 2015 inder Agenda 2030 zur Abschaffung von Kinder- und Zwangsarbeitverpflichtet.Der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ist indiesem Zusammenhang ein wichtiges Element. Wir setzen uns für seinekonsequente Umsetzung ein. 2020 werden wir prüfen, ob weitereMaßnahmen erforderlich sind. Sofern dies der Fall ist, plädieren wirfür ein Vorgehen mit Augenmaß. Wir sollten übermäßigen und unnötigenBürokratie- und Verwaltungsaufwand, insbesondere für kleinere undmittlere Unternehmen, vermeiden, das Verhältnismäßigkeitsprinzipwahren und das Engagement deutscher Unternehmen in Entwicklungs- undSchwellenländern nicht gefährden. Maßnahmen, die unverhältnismäßigoder einseitig über das hinausgehen, was andere Länder beschlossenhaben, lehnen wir ab."