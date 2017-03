Pfeiffer/Heider: Union bringt Ordnung in das Ministererlaubnisverfahren

Berlin (ots) - Hängepartien und Absprachen hinter verschlossenenTüren wird es in Zukunft nicht mehr gebenDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag die neunteNovelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beschlossen.Hierzu erklären der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer und der Berichterstatterfür Kartellrecht Matthias Heider:"Die Ministererlaubnis in Sachen Edeka/Kaiser´s Tengelmann haterhebliche Verfahrensdefizite offenbart. Dies wird sich nun ändern.Im Rahmen der neunten GWB-Novelle straffen wir das Verfahren. DieMonopolkommission hat maximal zwei Monate Zeit, ihr Gutachten zuerstellen. Die schon jetzt im Gesetz enthaltene Regelung, nach derder Bundeswirtschaftsminister innerhalb von vier Monaten entscheidensoll, bleibt bestehen. Überschreitet der Minister diese Frist, musser dies dem Deutschen Bundestag erklären. Nach sechs Monaten muss erallerdings entschieden haben. Tut er dies nicht, gilt die Erlaubnisautomatisch als abgelehnt. Nur die Unternehmen können die Frist dannauf Antrag noch einmal um zwei Monate verlängern. Danach istendgültig Schluss. Die Unternehmen können so besser einschätzen, obsich ein Ministererlaubnisverfahren für sie wirtschaftlich lohnt odernicht.Wir schaffen auch deutlich mehr Transparenz. Das Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie muss Leitlinien erlassen, in denen es dieeinzelnen Verfahrensschritte einheitlich und übersichtlich darstellt.Außerdem stärken wir die Rolle der Monopolkommission. Sollte derMinister von der Empfehlung der Monopolkommission abweichen, muss erdies ausführlich in seiner Entscheidung begründen. DieMonopolkommission erhält zudem das Recht, ihr Gutachten im Rahmen dermündlichen Verhandlung vorzustellen und zu den Ausführungen dereinzelnen Beteiligten Stellung zu nehmen.Eine Hängepartie und Absprachen hinter verschlossenen Türen wie imMinistererlaubnisverfahren Edeka/Kaiser`s Tengelmann wird es damit inZukunft nicht mehr geben. Beschäftigte und Unternehmen wussten überelf lange Monate nicht, wie es mit ihrem Unternehmen weitergeht undwas mit ihnen geschieht. Damit ist jetzt Schluss."Hintergrund:Im Rahmen der 9. GWB-Novelle setzen wir die EU-Richtlinie zuSchadensersatz bei Kartellschäden um. Wir nutzen dies für weitereVerbesserungen: Angesichts des Strukturwandels im Medienbereich wirddie Zusammenarbeit von Presseverlagen unterhalb der redaktionellenEbene befristet erleichtert. Das Kartellrecht wird an dieDigitalisierung der Wirtschaft angepasst, um den dort erkennbarenKonzentrationstendenzen entgegenzuwirken. Wir schließen Lücken imBußgeldrecht, damit sich Unternehmen durch Umstrukturierungen nichtihrer Bußgeldhaftung entziehen können. Vor dem Hintergrund derNiedrigzinsphase und der dadurch schlechten Ertragslage imtraditionellen Kreditgeschäft werden Fusionen von bestimmtenUnternehmen kreditwirtschaftlicher Verbundgruppen ermöglicht. Zudemgeben wir dem Bundeskartellamt eine Prüfmöglichkeit bei erheblichen,dauerhaften oder wiederholten Verstößen gegen verbraucherrechtlicheVorschriften. Es darf sog. Sektoruntersuchungen in solchen Bereichendurchführen, in denen Verbraucherverstöße immer wieder vorkommen.Außerdem darf es bei Verbandsklagen vor Gericht, die erheblicheVerstöße gegen Verbraucherrecht betreffen, als sog. amicus curiaeunterstützend tätig werden.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell