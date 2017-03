Pfeiffer/Gundelach: Wettbewerb um öffentliche Aufträge muss fair und chancengleich sein

Berlin (ots) - Schwarze Schafe dürfen nicht profitierenDer Gesetzentwurf für ein Wettbewerbsregistergesetz steht ammorgigen Mittwoch auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Hierzuerklären der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer und die zuständigeBerichterstatterin Herlind Gundelach:"Bund, Länder und Kommunen vergeben jährlich Aufträge im Wert vonüber 300 Milliarden Euro an private Unternehmen. Es liegt in unseraller Interesse, dass es im Wettbewerb um diese Aufträge fair undchancengleich zugeht. Schwarze Schafe dürfen für ihre Taten nichtauch noch belohnt werden. Daher ist es grundsätzlich richtig, dasWettbewerbsregistergesetz jetzt auf den Weg zu bringen.Im Rahmen der anstehenden parlamentarischen Beratungen werden wiraber darauf achten, dass die Diskussion sachlich bleibt. DasWettbewerbsregister darf keine politische Spielwiese werden.Eintragungen in das Register dürfen nur bei bestimmtenrechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilungen oder Strafbefehlensowie bei bestandskräftigen Bußgeldentscheidungen aufgrund bestimmterStraftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfolgen.Auf der anderen Seite wollen wir den Unternehmen aber auch dieMöglichkeit zur Selbstreinigung geben. Eine vorzeitige Löschung derEintragung in das Wettbewerbsregister muss unter bestimmtenBedingungen möglich sein, z.B. dann, wenn das Unternehmen einberechtigtes Interesse an der vorzeitigen Löschung glaubhaft machenkann und nachweislich geeignete Maßnahmen zur Selbstreinigunggetroffen hat. Das Bundeskartellamt als registerführende Behörde musshierfür Leitlinien erarbeiten. Dafür werden wir sorgen.Ein Wettbewerbsregister auf Bundesebene ist aber nur dannsinnvoll, wenn alle derzeit auf Landesebene vorhandenenLandesregister entfallen. Mit der Zustimmung des DeutschenBundestages zu diesem Gesetz noch vor Ende der Legislaturperiodestellen wir dies sicher: Ab dem Tag, an dem dasWettbewerbsregistergesetz vollständig anzuwenden ist, insbesonderedie Abfrage- und Meldepflichten, tritt im Hinblick auf allevergleichbaren Landesregister eine Sperrwirkung ein.Wir appellieren darüber hinaus an die Bundesländer, dann endlichauch ihre Landesvergabegesetze abzuschaffen. Wir haben dasVergaberecht in dieser Legislaturperiode umfassend modernisiert. Eswird allen Ansprüchen gerecht. Die Länder waren intensiv an diesemModernisierungsprozess beteiligt. Die Vergabepraxis wird durch diezusätzlichen Landesvergabegesetze unnötig umständlich, ineffizientund intransparent. Es wird Zeit, dass die Bundesländer dem BeispielBayerns folgen und einheitlich das bundesweit geltende Vergaberechtanwenden."Hintergrund:Das Wettbewerbsregistergesetz ist der dritte und letzte Bausteinin der umfassenden Modernisierung des Vergaberechts in dieserLegislaturperiode. Zuvor wurden bereits dasVergaberechtsmodernisierungsgesetz sowie dieVergaberechtsmodernisierungsverordnung im Deutschen Bundestagverabschiedet. Die Vergabeverfahren sind nun wesentlich effizienter,einfacher und flexibler. Kleine und mittlere Unternehmen könnenleichter an öffentlichen Vergabeverfahren teilnehmen. Wettbewerb,Transparenz und die Pflicht zur Nicht-Diskriminierung sindsichergestellt. Gleichzeitig können Vergabestellen, die öffentlicheAuftragsvergabe stärker zur Unterstützung sozialer, ökologischer undinnovativer Aspekte nutzen; allerdings immer im Einklang mit demWirtschaftlichkeitsgrundsatz und nur wenn ein direkter Auftragsbezuggegeben ist.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell