Pfeiffer: Fachkräftemangel ist größtes Wachstumshemmnis

Berlin (ots) - Deutschland braucht geeignete und qualifizierteFachkräfte in großer ZahlAm heutigen Mittwoch beriet das Bundeskabinett denFortschrittsbericht des Fachkräftekonzepts der Bundesregierung.Hierzu erklärt der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer:"Das größte Hemmnis für Wachstum und Expansion der Unternehmen istder Mangel an Fachkräften und qualifizierten Mitarbeitern. Deraktuelle Fortschrittsbericht zum Fachkräftekonzept derBundesregierung schätzt, dass im Jahre 2040 in Deutschland 3,3Millionen Fachkräfte fehlen könnten.Die unionsgeführte Bundesregierung hat deshalb in den vergangenen10-12 Jahren eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und gemeinsam mitUnternehmen und Arbeitnehmern viel erreicht. So haben wir vieleÄltere, viele Frauen und auch viele Migranten in Lohn und Brotgebracht und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert. Nurdeshalb sind heute mehr als 44 Millionen Menschen in Lohn und Brot,soviel wie noch nie in der Geschichte Deutschlands.Der Fachkräftemangel wird auf absehbare Zeit eine großeHerausforderung bleiben. Es gilt, zunächst diejenigen Menschen zuaktivieren, die wir zur Verfügung haben. Auch heute noch gibt es inDeutschland 1 bis 1,5 Millionen Personen, deren Potenzialvolkswirtschaftlich nicht genutzt wird. Menschen, die ausverschiedensten Gründen, von Sprache über Gesundheit bis zurQualifikation, noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind. Wirmüssen deshalb neue Wege gehen, Geld allein reicht nicht. Wirwünschen uns, dass jeder Unternehmer in den nächsten vier Jahreneinen dieser Menschen an die Hand nimmt und aktiviert.Es ist Aufgabe der Politik, die notwendigen Rahmenbedingungen zuschaffen, damit die Aktivierung von Arbeitskräften eineWin-win-Situation für alle Beteiligten wird: Für die betroffenenMenschen, die Unternehmen und für die ganze Gesellschaft insgesamt.Wir als CDU/CSU bekennen uns zur dualen Ausbildung in Betrieb undSchule und wollen sie weiter stärken. Wir werden den Meisterbrieferhalten und dessen Einführung oder Wiedereinführung für weitereBerufsbilder prüfen. Es gilt, stärkere Anreize für eine höhereberufliche Bildung zu schaffen. Beispielsweise soll ein"Meisterbonus" ermöglichen, dass bei bestandener Meisterprüfungangefallene Gebühren ganz oder teilweise erstattet werden.Wir wollen mehr Frauen ermöglichen, sozialversicherungspflichtigzu arbeiten. Außerdem ist es wichtig, junge Menschen im Alterzwischen 25 und 35 Jahren ohne Abschluss nachzuqualifizieren, damitsie sich ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten können. Die Unionwill außerdem mehr Geld bereitstellen, um jungen Menschen, derenEltern von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, in ganzDeutschland den Weg in Ausbildung und Arbeit zu ebnen wird.Eine "Nationale Weiterbildungsstrategie" soll helfen, lebenslangesLernen, Bildung und Qualifizierung zu erleichtern. Die Devise für dieZukunft lautet: Kein Arbeitsplatz darf unbesetzt bleiben, weil es anFachkräften fehlt."