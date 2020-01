Pfeiffer/Bleser: Öffentliche Auftragsvergabe im Sicherheits- und Verteidigungsbereich reformiert

Berlin (ots) - Bundeswehr und Sicherheitsbehörden können schneller aufkurzfristige Anforderungen reagierenDer Deutsche Bundestag hat heute dem Gesetz zur beschleunigten Beschaffung imBereich Verteidigung und Sicherheit und zur Optimierung der Vergabestatistikzugestimmt. Dazu erklären der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer, und der zuständigeBerichterstatter, Peter Bleser:Pfeiffer: "Mit der Gesetzesänderung wird nun präzisiert, dass wesentlicheSicherheitsinteressen auch betroffen sein können, wenn verteidigungs- odersicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien beschafft werden. Einschlägig wirddies aber nicht nur bei Schlüsseltechnologien, sondern auch bei Leistungen fürden Grenzschutz, bei der Bekämpfung von Terrorismus und von organisierterKriminalität. Bei verdeckten Tätigkeiten von Polizei und Sicherheitskräften, beiVerschlüsselungen und dort, wo ein hohes Maß an Vertraulichkeit erforderlichist."Bleser: "Die Vergabe von Direktaufträgen bei Beschaffungen für mandatierteAuslandseinsätze der Bundeswehr oder bei einsatzgleichen Verpflichtungen imZusammenhang mit einer Krise wird erleichtert. Unsere Soldaten sollen dasMaterial erhalten, welches sie brauchen, um sich und uns zu schützen. Das gehtuns alle an und die Union sorgt dafür."Hintergrund: Im Bereich Verteidigung und Sicherheit stehen die militärischen wiedie zivilen Sicherheitsbehörden vor neuen sicherheitspolitischenHerausforderungen. Einerseits wird es immer wichtiger, kurzfristig und flexibelauf sicherheitsrelevante Entwicklungen im In- und Ausland reagieren zu können.Andererseits werden die Einsätze vielfältiger - von internationalemKrisenmanagement über die Abwehr terroristischer Gefahren bis zu Fragen derCybersicherheit und der asymmetrischen Kriegsführung. Auf diese veränderteSicherheitslage müssen sich die Soldaten und Polizisten schnell einstellenkönnen. Mit der heute beschlossenen Reform der öffentlichen Auftragsvergabe imSicherheits- und Verteidigungsbereich haben es die Beschaffungsstellen künftigleichter, das benötigte Material schneller und effizienter einzukaufen. Das giltinsbesondere für die kurzfristig erforderliche Ausrüstungsbeschaffung. Bereitsnach geltendem Recht besteht eine Ausnahme vom Vergaberecht, wenn wesentlicheSicherheitsinteressen des Staates betroffen sind.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4507161OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell