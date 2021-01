Pfeif auf den Bitcoin – Her mit dem digitalen Euro!

Krisen hängen oft sehr stark mit dem Finanzsystem zusammen. Das

zeigt sich momentan mit Corona überdeutlich – man denke an das

viele Geld, dass die Notenbanken derzeit in die Märkte pumpen und

an die extrem niedrigen Zinsen. Womöglich kommt unser



Finanzsystem dabei gerade an seine Grenzen. Und so fragen sich

viele, ob es nicht gute Alternativen zum Euro, zum Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >