"Die Pfefferkörner" für International Emmy Kids Award nominiert

Hamburg (ots) - Die 14. Staffel von "Die Pfefferkörner" ist füreinen International Emmy Kids Award nominiert. Die Serie wird seit1999 von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unterFederführung des NDR produziert. Die International Academy ofTelevision Arts & Sciences nominierte "Die Pfefferkörner" in derKategorie "Kids: Series". Eingereicht wurde dafür die Folge 181 "Weilich ein Mädchen bin". Die Folge um das Transgender Kind Nicki,geschrieben von Catharina Junk, wurde 2017 unter der Regie vonFlorian Schnell gedreht. Die Redaktion hatte Sandra LeBlanc-Marissal, Produzent war Holger Ellermann. Die Preisverleihungfindet am 9. April in Cannes statt.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Unsere Produktionen fürKinder liegen mir besonders am Herzen. 'Die Pfefferkörner' nehmendabei schon lange eine Sonderstellung ein. Im kommenden Jahr feiertdie Serie 20-jähriges Jubiläum. Die Auszeichnung mit einem Emmy kämedamit genau zur richtigen Zeit. Schon die Nominierung ist ein großerErfolg. Ich freue mich mit allen Beteiligten und drücke fest dieDaumen."Inhalt: Pfefferkorn Mia (Marleen Quentin) freundet sich mit derschüchternen, neuen Mitschülerin Nicki (Lale Andrä) an. Mit vielGeduld und Einfühlungsvermögen erfährt Mia, dass Nicki eigentlich alsJunge geboren wurde, sich aber schon immer als Mädchen gefühlt hatund deshalb auch offen als Mädchen leben möchte. Ihre Elternunterstützen diesen Wunsch, doch gegen Ausgrenzung und Beleidigungenan der alten Schule konnten auch sie nichts ausrichten. Jetzt aberist auch am Astrid-Lindgren-Gymnasium ein Erpresserbrief aufgetaucht,in dem jemand droht, Nickis Geheimnis zu verraten, wenn sie nicht inkürzester Zeit eine beträchtliche Summe Geld zahlt. Nicki istverzweifelt, vertraut sich Mia, Alice (Emilia Flint) und Lisha (EmmaRoth) aber schließlich an. Die Pfefferkörner ermitteln und entdeckendabei ungeahnte Seiten an ihren Mitschülern.Mehr Informationen zur Serie unter www.ndr.de/pfefferkoernerFotos zur 14. Staffel unter www.ARD-Foto.de