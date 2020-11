Pfando verkündet Zusammenarbeit mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus

Berlin (ots) - Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Pfando's Cash and Drive GmbH wird die Zusammenarbeit mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus verkündet. Pfando heißt den Ehrenspielführer in seinem Team herzlich willkommen und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Die unvergleichbare Karriere des Weltmeisters von 1990 repräsentiert die Werte des Finanzdienstleisters: Loyalität, Teamgeist und Motivation.Hintergrund zu Lothar MatthäusLothar Matthäus stammt aus Herzogenaurach und spielt seit frühester Jungend Fußball. Als Mittelfeldspieler gewann Matthäus alle Titel, die man im Laufe seiner Fußballkarriere gewinnen kann: Mehrere Male gewann er die Deutsche Meisterschaft, den UEFA-Cup und errang DFB-Pokalsiege sowie jeweils den Weltmeister- und den Europameistertitel mit der Deutschen Fußball Nationalmannschaft. Er wird noch immer als einer der wichtigsten Spieler der deutschen Nationalmannschaft bewertet, in der er 20 Jahre ein aktiver Spieler war. Matthäus wurde 1991 zum Weltfußballer und 1999 zum Fußballer des Jahres gekürt. Nach seiner aktiven Karriere hat Matthäus bis 2011 als Trainer verschiedener Liga-Mannschaften im Ausland trainiert und arbeitet heute als TV-Experte beim Sender Sky.Hintergrund zu PfandoPfando ist der Marktführer im Sale & Rent Back Service und damit eine Kreditalternative am deutschen Markt. Gegründet wurde das Unternehmen im November 2010 in Berlin als Finanzdienstleister. Seitdem vertrauen täglich Dutzende Menschen und mittlerweile über 30.000 zufriedene Kunden in ganz Deutschland auf Pfando. Mit über 25 Filialen und 80 Mitarbeitern ist Pfando deutschlandweit immer in Kundennähe.www.pfando.de (https://www.pfando.de/)Pressekontakt:Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 421 42 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deOriginal-Content von: Pfando's cash&drive GmbH, übermittelt durch news aktuell