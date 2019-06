Pfandbriefbanken präsentieren Festschrift - Vortragsveranstaltung würdigt Pfandbrief

Berlin (ots) - Anlässlich des 250. Jubiläums des Pfandbriefs habendie deutschen Pfandbriefbanken heute in Frankfurt eine umfangreicheFestschrift über die Entstehung und Entwicklung des Pfandbriefwesenspräsentiert. Darin untersucht die vom Verband deutscherPfandbriefbanken (vdp) beauftragte Wirtschaftshistorikerin Dr.Friederike Sattler von der Goethe-Universität Frankfurt dieGeschichte dieses Vorzeigeprodukts am deutschen Finanzmarkt von denUrsprüngen des Pfandbrief-Systems bis in die Gegenwart. Zudem enthältdie Festschrift einen Beitrag des Finanzanalysten Fritz Engelhard mitFokus auf den jüngsten Entwicklungen seit dem Erlass desPfandbriefgesetzes im Jahr 2005."Die Festschrift ist die erste wissenschaftlich fundierteGesamtanalyse zur Entwicklung des seit 250 Jahren begehrtenPfandbriefs von seinen Anfängen bis zur bevorstehenden Harmonisierungvon Covered Bonds in Europa", sagte Dr. Louis Hagen, Präsident desvdp und Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.Die Festschrift "Der Pfandbrief 1769 - 2019: Von der preußischenFinanzinnovation zur Covered Bond Benchmark" wurde im Rahmen einerVortragsveranstaltung in der Hauptverwaltung Hessen der DeutschenBundesbank vorgestellt. Zu Beginn der Veranstaltung trug Dr. ThomasSchäfer, Hessischer Staatsminister der Finanzen, einen Impuls zumThema "Finanzplatz Deutschland - Tradition und Innovation" vor. Unterdem Titel "Quo Vadis Pfandbrief?" diskutierten im Anschluss Dr. JörgKukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, ProfessorJoachim Wuermeling, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank,Dr. Christian Ricken, Mitglied des Vorstands der LBBW, PhillippWaldstein, Vorsitzender der Geschäftsführung MEAG sowie Dr. LouisHagen, Präsident des vdp und Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHypothekenbank."Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer an der Vorstellungunserer Festschrift. Das große Interesse zeigt die tiefe Verwurzelungdes Pfandbriefs und der Pfandbrief-Community am FinanzplatzDeutschland", so Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandesdeutscher Pfandbriefbanken am Abend in Frankfurt.Pressekontakt:Yvonne Sternkopf+49 30 20915-380sternkopf@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), übermittelt durch news aktuell