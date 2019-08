Pfandbriefbanken etablieren Mindeststandards für Grüne Pfandbriefe

Berlin (ots) -- Marke "Grüner Pfandbrief" soll junges Segment weiter beleben- Banken verpflichten sich zu hohem Maß an Transparenz undNachweis über Beitrag zum Klimaschutz- Deutschland bereits jetzt einer der führenden Märkte für grüneCovered Bonds in EuropaDie im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) organisiertenPfandbriefinstitute führen Mindeststandards für die Emission vonsogenannten "Grünen Pfandbriefen" ein (siehe Anlage). Dabei handeltes sich um Hypothekenpfandbriefe, die mit klimafreundlichen Objektenbeziehungsweise Immobilienfinanzierungen besichert sind.Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscherPfandbriefbanken, sagte: "Wir sehen großes Potenzial für GrünePfandbriefe. Die neuen Mindeststandards werden diesem noch jungenMarktsegment weiteren Schub verleihen, da sie Pfandbriefbanken einesinnvolle Orientierungshilfe bieten und Investoren Gewissheit geben,dass Grüne Pfandbriefe die an sie gestellten hohen Anforderungen auchtatsächlich erfüllen.".Die neuen Standards berücksichtigen die Überlegungen aufeuropäischer Ebene zur Einführung einer sogenannten Taxonomie fürnachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und eines "EU Green BondStandards". Sie beinhalten Anforderungen an die Energieeffizienz derfinanzierten Gebäude und verpflichten die Pfandbriefbanken zu einemhohen Maß an Transparenz. Nachhaltige Investoren können sich sodarauf verlassen, dass alle Grünen Pfandbriefe hohenNachhaltigkeitsanforderungen genügen.Die Pfandbriefbanken wollen mit Grünen Pfandbriefen einen Beitragzum Klimaschutz und zur Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad undinsbesondere zur Erreichung der für den Gebäudesektor geplantenCO2-Einsparungen leisten. Dem Klimaschutzplan der Bundesregierungzufolge ist für den Gebäudesektor in Deutschland eine Reduzierung desCO2-Ausstoßes auf etwa 70 Millionen Tonnen im Jahr 2030 undCO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 vorgesehen.Derzeit sind nachhaltige Pfandbriefe im Wert von insgesamt knapp 5Milliarden Euro im Umlauf. Damit haben die Pfandbriefbanken einen derführenden Märkte für grüne Covered Bonds in Europa etabliert. Umdiesen Markt effizient weiterzuentwickeln, können diePfandbriefbanken künftig die Marke "Grüner Pfandbrief" verwenden,deren Rechte der Verband deutscher Pfandbriefbanken in diesem Jahrvon der Berlin Hyp übernommen hat.Hohes Maß an TransparenzDa Transparenz gerade für nachhaltige Investoren eine zunehmendgroße Rolle spielt, verpflichten sich die Pfandbriefbanken dazu,detaillierte Informationen über die Grünen Pfandbriefe zuveröffentlichen. Dazu gehören insbesondere Informationen zu den sichqualifizierenden Vermögenswerten in der Deckungsmasse, das sogenannte"Green Bond Framework" des Emittenten und der von einer unabhängigen,qualifizierten Partei erstellte sogenannte "External Review".Gleichzeitig enthalten die Mindeststandards eine Verpflichtung zurDurchführung und Veröffentlichung eines jährlichen "ImpactReportings". Damit wird sichergestellt, dass Investoren nicht nurerfahren, wie Banken die Emissionserlöse verwenden, sondern auch,welchen Beitrag ihre Investitionen tatsächlich zum Klimaschutzleisten.Um die langfristigen Ziele zu erreichen, werden dieMindeststandards für Grüne Pfandbriefe regelmäßig überprüft undkontinuierlich weiterentwickelt. Dies geschieht in einemVerbandsgremium mit Beteiligung aller Pfandbriefbanken, die bereitsin diesem Segment aktiv sind.Zudem besteht eine Verknüpfung zur "Energy Efficient MortgageInitiative" des Europäischen Hypothekenverbandes/ ECBC. Ziel dieserInitiative ist die Etablierung grüner Immobilienfinanzierungen inEuropa und eine Verbesserung der bestehenden Datenlage. In diesemRahmen soll auch analysiert werden, inwiefern bei grünenImmobilienfinanzierungen im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungeneine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit beziehungsweiseAusfallschwere gegeben ist. Der vdp fungiert hier als sogenannter"National Hub" und koordiniert in dieser Funktion die deutschenArbeiten der Initiative.Pressekontakt:Sascha KulligT +49 30 20915-350E kullig@pfandbrief.deChristian WalburgT +49 30 20915-340E walburg@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), übermittelt durch news aktuell