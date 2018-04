Pfandbriefbanken erwarten Verlangsamung des Preisanstiegs, aber keine harte Korrektur am Wohnimmobilienmarkt

Berlin (ots) -- Deutscher Immobilienmarkt profitiert weiterhin von sehr robustemWirtschaftswachstum, hoher Beschäftigung und niedrigen Zinsen- Hypothekenpfandbriefe weiter auf Wachstumskurs, leichtsteigender Pfandbriefabsatz und -umlauf für 2018 erwartet- Künftiges regulatorisches Umfeld gewinnt an KonturenDer Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) rechnet nicht damit,dass sich die in den vergangenen Jahren anhaltend dynamischePreisentwicklung am deutschen Markt für Wohnimmobilien in dieser Formfortsetzen wird. "Wir gehen davon aus, dass sich der Preisanstieg amdeutschen Wohnungsmarkt sowohl bundesweit als auch in denMetropolregionen mit zuletzt besonders starkem Preiswachstum spürbarverlangsamen wird", sagte Verbandspräsident Dr. Louis Hagen im Rahmender jährlichen Pressekonferenz des Verbands in Frankfurt am Main.Gleichzeitig ist aus Verbandssicht nicht mit einer harten Korrekturzu rechnen: "Einen Einbruch der Wohnimmobilienpreise erwarten wirnicht", so Hagen weiter.Insbesondere das weiterhin sehr robuste Wirtschaftswachstum sowiedie Entwicklung von Einkommen, Beschäftigung, Zinsen undVerbraucherpreisen bleiben aus Sicht des vdp, der seineMarkteinschätzungen auf eine in Breite und Tiefe einzigartigeDatenbasis stützt, ein wesentlicher Stützpfeiler der gegenwärtigenHausse am deutschen Immobilienmarkt. Vor allem in den Top-7-StädtenBerlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf undStuttgart bleibt die Lage auf den Wohnimmobilienmärkten angespannt.Steigende Nominalzinsen dürften die Nachfrage nach Wohneigentuminsgesamt jedoch abbremsen, was sich schließlich auch auf diePreisentwicklung auswirken wird. Wohnungsleerstände, wie es sie nachdem Bauboom der 90er Jahre gab, zeichnen sich nicht ab. Zudem hat derNeubau aufgrund hoher bauwirtschaftlicher Auslastung und knapperBaulandflächen momentan nicht die Kraft, in einen überschießendenBoom zu münden. Ähnlich beurteilt der vdp den Markt für deutscheBüroimmobilien: Auch hier sind die Preise in den vergangenen Jahrenstark gestiegen, doch dürfte sich das an der Mietentwicklunggemessene überproportional starke Wachstum der Kapitalwerte aus Sichtdes vdp auf Dauer nicht fortsetzen.Im zurückliegenden Jahr hatte sich der Preisauftrieb am deutschenImmobilienmarkt weiter leicht beschleunigt: Der auf Basis echterTransaktionsdaten ermittelte Immobilienpreisindex des vdp ist 2017 imJahresdurchschnitt um 6,8 Prozent gestiegen (2016: + 6,4 Prozent).Wohnimmobilien verteuerten sich dabei um 6,9 Prozent (2016: + 6,5Prozent).In den Top-7-Städten war die Entwicklung noch deutlicher: Hierstiegen die Wohnimmobilienpreise gegenüber dem Vorjahr um 13,7Prozent. Auch auf dem Markt für gewerbliche Immobilien setzte sichder Preisanstieg mit einem Plus von 6,5 Prozent (2016: + 5,8 Prozent)fort, wobei sich Büroimmobilien mit 8,4 Prozent (2016 +7,7 Prozent)überdurchschnittlich stark verteuerten.Immobiliengeschäft der Pfandbriefbanken weiter auf hohem NiveauVon der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die für eineweiterhin hohe Nachfrage auf dem Immobilienmarkt sorgte, inKombination mit anhaltend niedrigen Zinsen profitiert auch dieImmobilienfinanzierung. Im abgelaufenen Jahr bewegten sich dieVolumina weiter auf einem hohen Niveau. Die Darlehensneuzusagen derPfandbriefbanken in diesem Bereich sind 2017 nach deutlichenSteigerungen in den Jahren zuvor mit 143,1 Mrd. Euro in etwa konstantgeblieben (2016: 144,4 Mrd. Euro). Auf die Wohnimmobilienfinanzierungentfielen dabei 74,5 Mrd. Euro (2016: 74,2) der Neuzusagen. BeiGewerbeimmobilien waren es 68,5 Mrd. Euro (2016: 70,1 Mrd. Euro). Inder Staatsfinanzierung spiegelt sich die Haushaltskonsolidierung vonBund und Ländern wider: Hier sanken die Darlehensneuzusagen auf 14,5Mrd. Euro nach 15,9 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Insgesamt ist dasNeugeschäft der Pfandbriefbanken im vergangenen Jahr um 4,6 Prozentauf 165,3 (2016: 173,2) Mrd. Euro gesunken.Hypothekenpfandbriefe weiter auf WachstumskursNach einem Rückgang des Emissionsvolumens im Jahr 2016 ist derAbsatz von Pfandbriefen 2017 auf 48,8 (2016: 45,4) Mrd. Eurogestiegen. Hierbei entfielen auf Hypothekenpfandbriefe 36,9 (2016:35,1) Mrd. Euro und auf Öffentliche Pfandbriefe 11,9 (2016: 10,3)Mrd. Euro. Letztere haben sich in den vergangenen Jahren stabil ineiner Spanne von 10 bis 15 Mrd. Euro eingependelt.Die positive Entwicklung des Hypothekenpfandbriefs zeigt sichinsbesondere an der Entwicklung des Pfandbriefumlaufs: Mit 218 Mrd.Euro (2016: 212 Mrd. Euro) ist das umlaufende Volumen vonHypothekenpfandbriefen 2017 erneut gestiegen. Damit hat sich derAnteil der Hypothekenpfandbriefe am Gesamtumlauf ausstehenderPfandbriefe auf 59 Prozent erhöht. Noch vor fünf Jahren lag dieserWert bei 44 Prozent. Aufgrund hoher Fälligkeiten beim ÖffentlichenPfandbrief hat sich der gesamte Pfandbriefumlauf im vergangenen Jahrweiter leicht auf 366 Mrd. Euro verringert (2016: 374 Mrd. Euro).Für das laufende Jahr erwartet der vdp auf der Grundlage einerUmfrage unter seinen Mitgliedsinstituten einen erneut leichtansteigenden Pfandbriefabsatz in Höhe von etwa 50 Mrd. Euro, wobei 39Mrd. Euro auf Hypothekenpfandbriefe entfallen sollen, die damit imVergleich zum Vorjahr erneut zulegen dürften. "Der Pfandbrief hatseine Position als unverzichtbarer Bestandteil des strategischenRefinanzierungsmix vieler Institute auch im vergangenen Jahrbehauptet - und trotz einer zunehmenden Produktvielfalt seineBenchmark-Position am europäischen Covered-Bond-Markt verteidigt",sagte Dr. Louis Hagen.Künftiges regulatorisches Umfeld gewinnt an KonturenDie in den vergangenen Jahren initiierten und vom vdp engbegleiteten Regulierungsvorhaben konkretisieren sich zunehmend. Beider angestrebten Harmonisierung von Covered Bonds wurde mit derVeröffentlichung des Vorschlags der Europäischen Kommission für eineRichtlinie und eine Verordnung im März 2018 ein wichtiger Meilensteinauf dem Weg zur Umsetzung erreicht. "Mit der Entscheidung für einenprinzipienbasierten Ansatz, der alle wesentlichen Qualitätsmerkmalevon Covered Bonds aufführt und gleichzeitig eine hohe Kompatibilitätzum Pfandbriefgesetz aufweist, werden wichtige Forderungen des vdperfüllt", so Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandsdeutscher Pfandbriefbanken. Der Vorschlag der Kommission fordert einMinimum an Harmonisierung und lässt aus Sicht der deutschenPfandbriefbanken - basierend auf nationalen Gesetzen - ausreichendRaum für den Erhalt und die qualitative Weiterentwicklung bewährternationaler Produkte wie dem Pfandbrief. Nachbesserungsbedarf bestehtallerdings bei der Definition der zulässigen Deckungswerte, die ausSicht des Verbands zu allgemein formuliert ist und einen zu großenSpielraum für die Erweiterung der deckungsfähigen Aktiva eröffnet. Umein Verwässern der Assetklasse Covered Bond zu verhindern und damitderen Schutz zu verbessern, sollten die Anforderungen in derRichtlinie detaillierter und strikter ausfallen.Neben der Harmonisierung von Covered Bonds befindet sich derweilein weiterer langwieriger Regulierungsprozess auf der Zielgeraden:die Reform von Basel III. Während im Rahmen des im Dezembervergangenen Jahres geschlossenen Kompromisses auf technischer Ebeneviel erreicht wurde und nun Planungssicherheit besteht, stellt dievereinbarte Untergrenze für die Eigenkapitalunterlegung(Output-Floor) eine signifikante Belastung für zahlreiche Banken darund macht risikoarme Geschäfte wie Teile der Immobilienfinanzierungdeutlich unattraktiver. Im Zuge der Umsetzung des Reformpaketes inder Europäischen Union wird sich der vdp deshalb dafür einsetzen,dass ungerechtfertigte Belastungen der europäischen bankbasiertenImmobilienfinanzierung vermieden werden.Ein weiteres Vorhaben, das die deutschen Pfandbriefbanken derzeitbeschäftigt, ist der EU-Aktionsplan "Finanzierung nachhaltigenWachstums", mit dem die Europäische Kommission insbesondere mehrKapital in nachhaltige Investitionen lenken und die Transparenz sowieLangfristorientierung des Finanzsektors erhöhen möchte. Während derVerband deutscher Pfandbriefbanken das Vorhaben im Grundsatzbefürwortet und die Ziele als erstrebenswert erachtet, sieht er nochKlärungsbedarf bei einigen zentralen Punkten. So erfordert diegeplante Klassifizierung nachhaltiger Assets und die Schaffung vonStandards (beispielsweise für Green Bonds) aus Sicht des vdp einenbelastbaren, aber zugleich auch flexiblen Rahmen, um Fortschritt undInnovation in einem dynamisch wachsenden Markt den erforderlichenRaum zu lassen. Insbesondere sollten bereits bestehende und bewährteIndustriestandards berücksichtigt und als Referenzrahmen herangezogenwerden. Zudem muss vor der möglichen Einführung von geringerenEigenkapital-unterlegungspflichten gründlich analysiert werden, obtatsächlich ein Zusammenhang zwischen grünen Vermögenswerten undeinem geringen (Ausfall-)Risiko besteht."Die deutschen und europäischen Institute sind nach wie vor einemerheblichen Regulierungsdruck ausgesetzt, wobei die sichabzeichnenden Abschlüsse einiger zentraler Vorhaben nun endlich einegewisse Planungssicherheit in Aussicht stellen", sagte JensTolckmitt. 