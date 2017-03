PfIege: Zahnärztinnen und Zahnärzte halten ihr Wort / Versorgung in Heimen und Zuhause nimmt weiter zu

Berlin (ots) - Die Zahnärzteschaft hält ihr Versprechen ein, eineflächendeckende zahnmedizische Versorgung für Pflegebedürftige undMenschen mit Behinderung zu gewährleisten. Das geht aus eineraktuellen Statistik der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)hervor. Demnach werden immer mehr Kooperationsverträge zwischenZahnärzten und stationären Pflegeeinrichtungen geschlossen. Die Zahldieser Vereinbarungen stieg zum Stichtag 31. Dezember 2016 bundesweitauf 3.218 - ein Zuwachs von 610 Verträgen im Vergleich zum Jahr 2015."Bei derzeit 13.596 Pflegeheimen in Deutschland ergibt das bereitseine Abdeckung von etwa 24 Prozent", sagte Dr. Wolfgang Eßer,Vorsitzender des Vorstandes der KZBV."Und auch Einrichtungen, die bislang noch keinen Vertraggeschlossen haben, können natürlich durch die vorgesehenenMöglichkeiten der aufsuchenden Betreuung jederzeit eine hochwertigezahnmedizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Die KZBV empfiehltjedoch den Abschluss eines Vertrages zwischen Heim und Zahnarzt, dadie Versorgung dann noch systematischer und nachhaltiger erfolgenkann". Eßer kündigte zusätzliche Informationsmaßnahmen fürHeimbetreiber und Zahnärzte an, um den Bekanntheitsgrad deraufsuchenden Versorgung weiter zu steigern.Positive Entwicklung auch bei der Gesamtzahl der BesucheNeben dem stationären Sektor in Heimen sind Zahnärzte auch bei derBetreuung von Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld aktiv. Seit derEinführung zusätzlicher Leistungen für die aufsuchende Versorgunghaben gesetzlich Versicherte einen verbrieften Anspruch auf denZahnarztbesuch in den eigenen vier Wänden, wenn sie eine Praxis nichtmehr selbst erreichen können. Die Gesamtzahl der Besuche in Heimenund zu Hause stieg im Jahr 2016 auf etwa 902.000 (+ 5,6 Prozent imVergleich zum Vorjahr).Das ergibt sich aus Hochrechnungen der ersten dreiAbrechnungsquartale 2016. Die meisten Besuche entfielen dabei mit84,6 Prozent auf Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung (Jahr2015: 81,9 Prozent).Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahn?rztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell