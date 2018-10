Peyto Exploration & Development: So könnte es weitergehen!

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Peyto Exploration & Development per 25.10.2018 bei 11,37 CAD. Peyto Exploration & Development zählt zu "Öl & Gas Exploration & Produktion".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Peyto Exploration & Development auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Peyto Exploration & Development erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 8,18 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,86 Prozent im Branchenvergleich für Peyto Exploration & Development bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,18 Prozent im letzten Jahr. Peyto Exploration & Development lag 37,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 6,34 % ist Peyto Exploration & Development im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,07 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Peyto Exploration & Development führt bei einem Niveau von 89,23 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,26 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".