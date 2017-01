Hamburg (ots) - Zwischen Heidi Klum (43) und Peyman Amin (45) istein harter Kampf um Heidis Mädchen entbrannt, den die "GNTM"-Chefinimmer häufiger verliert. In InTouch (EVT 19.01.) meldet derModelagent jetzt Interesse an Elena Carrière an.Vor ein paar Tagen hat "GNTM"-Vize Elena Carrière über ihrenAnwalt verkündet, dass sie die ONEeins-Agentur von Heidi Klums VaterGünther verlässt. Und sie ist nicht die Erste, die der Model-Mama denRücken kehrt, weil sie sich schlecht betreut fühlte und kaum Jobsergattern konnte. Aber viel schlimmer noch: Ganz offenbar hat bereitsHeidis Erzfeind und Ex-"GNTM"-Jury-Kollege Peyman Amin ein Auge aufdie 20-Jährige geworfen! "Ich sehe bei ihr internationales Potenzialund wäre nicht abgeneigt, sie unter Vertrag zu nehmen, wenn sie sichmeldet", schwärmt der TV-Star von Elena. Das würde durchaus passen,denn Peyman bringt regelmäßig Heidis Mädchen bei seiner eigenenAgentur Pars Management unter - um aus ihnen wirkliche Topmodels zumachen! Und der Erfolg gibt ihm recht. Ehemalige Kandidatinnen wieetwa Ivana Teklic starten dank Peyman voll durch. "Unsere Models sindinternational so erfolgreich, weil wir einen guten Job machen, gutePartner-Agenturen im Ausland haben und unsere Models selektivaussuchen", erklärt er stolz gegenüber InTouch. "Wer wie ich zwölfJahre lang in einer führenden Position bei IMG Paris oder eineranderen renommierten Modelagentur gearbeitet hat, weiß, worauf esankommt und worauf die Agenturen und Designer im Ausland achten. Undich bin auch persönlich bei den ganzen Fashion Weeks dabei. Daraufkommt es natürlich auch an." Etwa ein Seitenhieb gegen Heidi?Schließlich begleitet die Vierfachmama ihre Models nie selbst zuihren Jobs und lässt sich bei wichtigen Fashion-Events nur seltenblicken.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 04/2017, EVT 19.01.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell