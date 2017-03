Peugeot: Opel kann weiteren Push bringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Peugeot hat Opel übernommen. Diese Nachricht ist nicht neu, könnte aber jetzt neuen Schwung für die Aktie bringen. Experten sind überzeugt, dass der Wert in den kommenden Tagen davon profitieren kann, Opel zu einem profitablen Konzern werden zu lassen. Peugeot kassiert jetzt neue und positive Einschätzungen. Die technische Analyse muss dem standhalten.

Peugeot: technisch in Schwung

Die Aktie ist in hervorragender Verfassung. Erst in den vergangenen Tagen eroberte der Wert ein Top nach dem nächsten. Das Fünf-Jahres-Hoch ist gefallen. Das 12-Monats-Hoch ist gefallen. Und die Aktie konnte die technischen Aufwärtstrends in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen verteidigen sowie erheblichen Schwung für weitere Tops sammeln.

Allein seit dem Jahresanfang hat Peugeot nunmehr ordentliche 26 % aufgesattelt. Die Aktie muss aus charttechnischer Sicht jetzt lediglich die nächste wichtige Marke bei 20,00 Euro erobern, schon könnte es massiv aufwärts gehen. In den vergangenen drei Jahren notierte Peugeot jeweils unterhalb dieser Marke und würde mit einem weiteren Durchbruch viel Luft nach oben gewinnen.

Charttechnisch könnte sogar ein Gewinn bis zu 25 Euro zu erwarten sein, sodass die Aktie aktuell in bester Verfassung scheint.

Fundamentalanalysten, charttechnische Analysten und technische Analysten sehen Peugeot deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.