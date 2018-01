Peugeot-Aktie: Ein neuer Bolide mit Löwen-Herz

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

mid Groß-Gerau – Peugeot Sport bringt für den Kundensport mit dem 308 TCR ein neues Rennauto für die TCR-Kategorie auf die Rennstrecken. Der Bolide kann unter anderem im neuen FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR) an den Start gehen.

Chassis, Motor, Getriebe und Aerodynamik der Rennversion des Peugeot 308 entsprechen dem Reglement der TCR und internationalen Tourenwagen-Serien, wie dem neuen FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR), der ADAC TCR Germany, der VLN Langstreckenmeisterschaft, der CER (Spanien), der CITE (Italien), dem BGDC (Belgien) und Langstreckenmeisterschaften wie der 24H Series.

Der Peugeot 308 TCR ist ab sofort bestellbar, die ersten Fahrzeuge werden im April 2018 ausgeliefert. Der Rennwagen basiert auf dem Peugeot 308 Racing Cup. Sein Vierzylinder-Turbo leistet 350 PS und liefert ab 3.000 U/min ein Drehmoment von 420 Newtonmeter. Als Laufleistung gibt Peugeot 5.000 Kilometer an, was etwa der doppelten Länge einer WTCR-Saison entspricht. Ebenfalls an Bord: Ein speziell entwickeltes Getriebe mit sechs Gängen, die über Schaltwippen bedient werden. Der Preis beträgt 109.000 Euro (ohne Steuern). mid/Ms

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Peugeot-Aktien?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Peugeot-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.