Peugeot-Aktie: Stabilisierung gelungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von Peugeot. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei Peugeot ging es in letzter Zeit stark hin und her und es scheint nun, als könne eine Stabilisierung gelingen. Die Entwicklung! Nach einem neuen Rekordhoch Ende Oktober 2019 bei 27,41 Euro setzten Gewinnmitnahmen und eine Gegenbewegung nach unten ein. So konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!