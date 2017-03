Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Hamburg (ots) - Sieger des "Car of the Year"-Awards 2017 ist derPeugeot 3008, gewählt von 58 Automobil-Journalisten aus 22europäischen Ländern. Die entscheidende Stimmabgabe wurde heuteNachmittag live auf dem Genfer Autosalon vor internationalenPressevertretern ausgezählt. Der Peugeot konnte in intensivenTestfahrten überzeugen und setzte sich im Finale um den renommiertenund begehrten Autopreis gegen sechs Mitstreiter durch. In dieFinalisten-Auswahl geschafft hatten es in diesem Jahr: Alfa RomeoGiulia, Citroën C3, Mercedes-Benz E-Klasse, Nissan Micra, Peugeot3008, Toyota C-HR, Volvo S90/V90.Frank Janssen, Automobil-Redakteur beim STERN und Generalsekretärder "Car of the Year"-Jury: "Innovation ist ein Schlüssel zum Erfolgbeim Autokäufer. Innovation gilt auch für das Design, wie der Peugeotzeigt."Jurypräsident Hakan Matson, Autoexperte der schwedischenWirtschaftszeitung Dagens Industri, erklärte in der Jurybegründung:"Die Jury erkennt an, dass der Marktanteil von SUVs und CrossoverCars immer weiter steigt. Der Peugeot ist ein würdiger Gewinner."Entscheidende Kriterien für den Titel sind neben Innovation undSicherheit auch Design und Preis-Leistungsverhältnis.Wahlergebnis 2017:Peugeot 3008: 319 PunkteAlfa Romeo Giulia: 296 PunkteMercedes-Benz E-Klasse: 197 PunkteVolvo S90/V90: 172 PunkteCitroën C3: 166 PunkteToyota C-HR: 165 PunkteNissan Micra: 135 PunkteBilder der Gewinner und englischsprachige Pressemitteilung:www.caroftheyear-press.org Weitere Informationen:www.caroftheyear.org oder twitter.com/caroftheyearÜber "Car of the Year":Die internationale Auszeichnung "Car of the Year" gilt alsrenommiertester und begehrtester Autopreis der Welt. Der Jury gehörenderzeit 58 Journalisten aus 22 europäischen Ländern an. Der STERN istGründungsmitglied der Initiative, die den Titel seit 1964 verleiht.Ins Leben gerufen wurde "Car of the Year" von europäischenZeitschriften aus sieben Ländern: Deutschland (STERN), Frankreich(L'Automobile), Großbritannien (Autocar), Holland (Autovisie),Italien (Auto), Schweden (Vi Bilägare) und Spanien (Autopista).Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell