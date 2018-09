Petzi ist wieder da: Neue Hörspiel-Abenteuer mit Petzi, Pingo, Pelle und Seebär (FOTO)

München (ots) -Petzi, der weltbekannte Bär in rot-weiß-gepunkteter Latzhose undblauer Pudelmütze, bekommt seine eigene Hörspiel-Reihe bei Europa,dem Sony-Music-Label für Kinderhörspiele. Ab dem 14. Septembererscheinen die Alben mit jeweils vier Abenteuern. Los geht es mit"Drei Landratten bauen ein Schiff" und drei weitere Geschichten. Dienächsten beiden CDs erscheinen dann im Winter 2018 / 2019.Manchmal ist es einfach richtig schön, einen alten Bekanntenwiederzusehen. Für alle Eltern und Großeltern, die gerade die Namenvon sprechenden Hunden oder bunten Ninjas auswendig lernen müssen,haben wir eine gute Nachricht: PETZI ist wieder da! Den weltweitbekannten Bären und seine Freunde kennen viele aus ihrer eigenenKindheit. Schließlich hat er bereits 1951 das Licht der Welterblickt. 2018, also 67 Jahre später, hat PETZI eigentlich dasRentenalter erreicht - doch an Ruhestand denkt der kleine Abenteurernoch lange nicht. Im Gegenteil: Im neuen, animierten Look kommt PETZIab dem 15. September mit 26 Abenteuern ins deutsche Fernsehen(Sendeinfos siehe unten). Bereits einen Tag vorher, am 14. September,erscheinen die ersten vier Abenteuer auf dem Album "Drei Landrattenbauen ein Schiff" und drei weitere Geschichten bereits als Hörspielzur TV-Serie bei Europa. Ein Hörspaß für alle ab 3 Jahren - natürlichauch für Mama, Papa, Oma und Opa! Denn vermutlich sind die in derWelt von PETZI ausnahmsweise die Experten und können ihren Nachwuchsmit Insider-Wissen beeindrucken. Besonders schön für erwachsenePETZI-Fans: Die neuen Abenteuer sind an die alten Geschichten vonfrüher angelehnt. Eine kleine Erinnerungshilfe zu den Charakterenliefern wir schon mal mit:- PETZI ist der Bärenjunge in rot-weiß-gepunkteter Latzhose.- PINGO, der Pinguin, ist sein weltbester Kumpel, genau wie- PELLE, der Pelikan, der stets etwas Brauchbares in seinemSchnabel hat.- SEEBÄR ist ein alter See(fahrt)bär, der am liebsten einNickerchen macht.- Und dann gibt es natürlich noch die Mary - das alte Schiff, dasPetzi und seine Freunde wieder seetüchtig machen und mit dem sie umdie Welt fahren, Abenteuer erleben und neue Freunde treffen: Wie zumBeispiel die lispelnde Wal-Dame Walerie, den Standraser Peter undseine Familie, Neptun, den Hüter des Äquators oder Piet Petersen undseine Party-Insel.Die PETZI-Hörspiele sind auf CD, im Streaming und alsDownload-to-Own erhältlich.Über "Petzi"PETZI erobert seit 1951 Kinder- und Elternherzen. Der kleine Bärmit getupfter Latzhose ist der bekannteste Kindercharakter Dänemarks.Gemeinsam mit seinen Freunden Pingo, Pelle und Seebär besteht erkleine und große Abenteuer auf der ganzen Welt. Im Herbst 2018 kommtPETZI mit 26 neuen CGI-Folgen ins Fernsehen. In Deutschland strahltder KiKA vom 15. September bis 10. Oktober 2018 täglich um 18:40 Uhrdie PETZI-Abenteuer aus. Ab dem 14. Oktober laufen sie zusätzlich um6:40 Uhr wöchentlich im ZDF. Geplantes Produktionsvolumen sindinsgesamt 104 Folgen. Übrigens: PETZI heißt in seinem HeimatlandDänemark Rasmus Klump. Wieder was gelernt!Inhalt: "Geschichte 1: Drei Landratten bauen ein Schiff"Petzi, Pingo und Pelle entdecken das Wrack eines gestrandetenSchiffs. Der Schiffbrüchige darin entpuppt sich als Seebär. WährendPetzi mit Seebär spricht, lehnt er sich an das Schiffswrack und esbricht auseinander. Seebär verspricht Petzi, ihn mit auf See zunehmen, wenn er ein neues Schiff bauen kann, das nicht so leichtkentert. Pelle und Pingo wollen Petzi beim Schiffsbau helfen. Diebeiden sind geschickte Arbeiter, und Petzi hat immer gute Ideen...Inhalt: "Geschichte 2: Die lispelnde Insel"Petzi und seine Freunde unternehmen eine Entdeckungsreise an Bordder Mary. Plötzlich finden sie sich mit dem Schiff auf einergeheimnisvollen Insel wieder. Petzi fällt über Bord. Da er an derMary angeseilt ist, hängt er baumelnd am Schiff herunter - undentdeckt etwas Glänzendes. Petzi drückt darauf. Da hört er einenSchmerzschrei. Sie sind mit der Mary auf keiner Insel gelandet -sondern auf Wallerie, dem Wal!Inhalt: "Geschichte 3: Akrobaten der Lüfte"Petzi, Pingo und Pelle stellen fest, dass ihr Schiff Maryverschwunden ist. Seebär erklärt, dass die Strömung Schiffe schnellaufs Meer hinaus ziehen kann. Die Freunde eilen die Klippe hinauf.Dort treffen sie Osram den Elefanten. Der sitzt in einer Badewanneund lässt einen Drachen steigen. An Bord der Mary sieht Petzi mit dem Fernrohr auf einevorbeiziehende Insel und erspäht dort eine Kängurufamilie: Peter undBetty mit ihrem Jungen. Stolz zeigt Peter Petzi sein Auto, das erselbst gebaut hat. Er erklärt, dass es noch nicht ganz fertig ist undnoch eine Menge Arbeit erfordert. Betty sagt, dass Peter schon seitvielen Jahren an dem Auto baut. Petzi und Pelle wollen helfen...SprecherErzähler Wolf FrassPetzi Luisa WietzorekPingo Tim SanderPelle Ricardo RichterSeebär Roland Hemmo