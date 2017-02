"Pettersson und Findus" sind zurück: ZDF dreht neuen Realfilm (FOTO)

Mainz (ots) -Neues Kinoabenteuer für "Pettersson und Findus": In Köln undErfurt laufen derzeit die Dreharbeiten für den dritten Film um diebeiden Kinderbuchhelden unter dem Titel "Pettersson und Findus -Findus zieht um". In der ZDF-Koproduktion verkörpert Stefan Kurt denkauzigen Pettersson im Zusammenspiel mit dem 3D-animinierten KaterFindus. Marianne Sägebrecht ist in der Rolle der warmherzigen BedaAndersson und Max Herbrechter als grummeliger Nachbar Gustavsson zusehen. Regisseur Ali Samadi Ahadi inszenierte bereits die erstenbeiden Real-Verfilmungen "Kleiner Quälgeist - große Freundschaft" und"Das schönste Weihnachten überhaupt".Kater Findus glaubt, alt und groß genug zu sein, um ausPetterssons Häuschen auszuziehen. Wohnen will er zukünftig - aufPetterssons nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag hin - in einemumgebauten Klohäuschen im Hof. Über die Trennung ist Pettersson allesandere als entzückt, obwohl ihn der kleine Kater mächtig nervt: DennFindus geht es vor allem darum, zu jedem Zeitpunkt seiner neuenLieblingsbeschäftigung nachzugehen - dem ausgiebigen Hüpfen aufMatratzenfedern. Findus genießt die neu gewonnene Freiheit. Bis einesNachts der Fuchs um das Klohäuschen schleicht.Der Kinder- und Familienfilm basiert auf den Kinderbüchern vonSven Nordqvist, "Findus zieht um" und "Pettersson zeltet", und isteine Produktion von Tradewind Pictures in Koproduktion mit SenatorFilm Produktion, dem ZDF und Firsteight. Verantwortliche Redakteureim ZDF sind Irene Wellershoff und Götz Brandt. Gefördert wurde derFilm von der Film- und Medienstiftung NRW, der MitteldeutschenMedienförderung, HessenFilm und Medien, der MFG FilmförderungBaden-Württemberg, der Filmförderungsanstalt, der Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien und dem DeutschenFilmförderfonds. Wild Bunch Germany wird den Film 2018 in diedeutschen Kinos bringen.http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpresseFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/petterssonAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell