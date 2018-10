Pets at Home: Kommt jetzt der Schock?

Am 09.10.2018 ging die Aktie Pets at Home an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 121,4 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Pets at Home auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Pets at Home wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Pets at Home liegt im Mittel wiederum bei 195,67 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 121,4 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 61,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pets at Home insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Pets at Home liegt bei 56,52, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Pets at Home bewegt sich bei 38,84. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,35 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 77,89. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Pets at Home auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.