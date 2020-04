Pets at Home: Ist das wirklich normal?

Pets at Home weist am 24.04.2020, 22:31 Uhr einen Kurs von 253.47 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Fachgeschäfte" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pets at Home einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pets at Home jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Pets at Home wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Pets at Home-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Pets at Home liegt im Mittel wiederum bei 275 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 263 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,56 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pets at Home insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Pets at Home nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,94 Prozentpunkte (3,08 % gegenüber 4,02 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Pets at Home damit 75,88 Prozent über dem Durchschnitt (-3,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,27 Prozent. Pets at Home liegt aktuell 82,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".