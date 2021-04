Pets At Home: Jetzt wird’s richtig interessant

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pets At Home, die im Segment "Fachgeschäfte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.04.2021, 18:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 450.2 GBP.

Unsere Analysten haben Pets At Home nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pets At Home verläuft aktuell bei 364,46 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 442,6 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +21,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 402,89 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Pets At Home-Aktie der aktuellen Differenz von +9,86 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Dividende: Pets At Home hat mit einer Dividendenrendite von 1,73 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.91%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt -2,17. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pets At Home-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pets At Home als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pets At Home vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 298 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -32,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 442,6 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

