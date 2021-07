Pets At HomeWas jetzt, ?

Pets At Home, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 460.8 GBP beinahe unverändert (-0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Wie Pets At Home derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,74 Prozent und liegt damit 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,87). Die Pets At Home-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Pets At Home-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Pets At Home-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pets At Home vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 430 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -6,68 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (460,8 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pets At Home somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Die Aktie von Pets At Home gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,27 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 70,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

